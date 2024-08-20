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Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un doğum partisine gitti

Hadise ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un doğum partisine gitti 17 yıllık evlilikleri kısa süre önce biten Okan Buruk ve Nihan Akkuş'tan yeni haber var. İddialara göre ikili barıştı ve yeniden evlenecek.