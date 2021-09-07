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    Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun elbise piştisi

    Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise ile eski eşi Ezgi Eyüboğlu aynı elbiseyi giydi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:32
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    Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun elbise piştisi

    Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile eski sevgilisi Hadise, aynı elbiseyle poz verip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Eyüboğlu’nun bir dergi çekimi için giydiği Sudi Etuz tasarımı kıyafeti, Hadise’nin yakın bir zamanda tercih ettiği dikkat çekti.

    PİŞTİ OLDULAR

    Sosyal medyadaki moda sayfaları “Hangisine daha çok yakışmış?” anketi yaparke,n ikilinin hayranları “Tesadüfün böylesi” yorumları yaptı.

    Hadise ile Ezgi Eyüboğlu nun elbise piştisi #1

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