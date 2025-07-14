Hadise ile İrem Derici buluştu! İkilinin paylaşımına yorum yağdı

Sahne danslarıyla ve tarzıyla sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz, iki gün üst üste konser vererek İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Hadise'yi dinlemeye gelenler arasında şarkıcı İrem Derici de vardı. Meslektaşını kuliste ziyaret eden Derici, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİN GİZLİ ORTAĞI"

Derici, Hadise ile pozlarına "Dört mevsimi yaşadım bir gecede sayende. Ve yıllar geçti gözümün önünden istemsizce... En kötü günlerimin en gizli ortağı ve destekçisi oldun hep. Bazen içine doğdu sıkıntım ve bana attığın bir 'İyi misin?' mesajın bile yetti. Seni seviyorum!" notunu düştü.

Hadise Açıkgöz de yakın arkadaşına "Canım İrem seni çok seviyorum ve sana hayranım." diye karşılık verdi.