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    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 11:30
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    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

    Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı.

    Evlenecekleri düşünülen çiftten kötü haber geldi. Hadise, ayrılığı Instagram hesabından duyurdu.

    "AŞK ÇOK GÜZEL"

    Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

    "BAŞARILAR DİLİYORUM"

    Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." dedi.

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı #1

    KORONAVİRÜS AŞKI BİTİRDİ

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisinin evinden kendi evine geçmişti. Bu süreçte ayrı kalan çiftin ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Ancak Kaan Yıldırım, sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı #2

    Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı #3

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