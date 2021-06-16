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    Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini sildiler

    Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 07:16
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 07:21
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    Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini sildiler

    Bir dargın bir barışık Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden  haber var. Ünlü çift yollarını ayırdı!

    Hadise ve Kaan Yıldırım'ın pandemiden sonra nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Son zamanlarda birlikteliklerinde zor günler yaşan çift sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

    TAKİPTEN ÇIKTILAR

    Uzun zamandır sessiz kalan çift sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle ünlü çiftin yollarını tamamen ayırdığı şeklinde yorumlandı.

    REZA İDDİASI VARDIR

    Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a açtığı boşanma davası sonrasında kendisini aldattığını iddia ettiği kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü.

    Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini sildiler #1

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