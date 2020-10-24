Hadise ile Kaan Yıldırım, önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünüyor

Ocak ayından bu yana birlikte olan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaya göre ailelerinin de onaylamasıyla önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı.

Hadise ve Kaan Yıldırım iddiaya göre ailelerinin de onaylamasıyla evlilik kararı aldı.

YAZ İÇİN DÜĞÜN PLANLANIYOR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çift, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor.

KAAN'IN ANNESİ VE BABASI ÇİFTİN BİR AN ÖNCE EVLENMESİNİ İSTİYOR

Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.