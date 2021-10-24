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    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris'te

    36 yaşına giren Hadise, iş adamı Mehmet Dinçerler ile birlikte Paris'e gitti. Sevgilisiyle doğum günü kutlamalarına devam eden şarkıcı, yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 09:40
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris'te

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş adamı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

    İlk olarak Bodrum’da görüntülenen çift, ardından Tulum’a tatile gitmişti.

    PARİS’E UÇTULAR

    Aşkları doludizgin devam eden çift, bu kez doğum günü kutlaması için Paris’e uçtu.

    36 yaşına basan Hadise, Paris’teki kutlamalardan kareleri de Instagram hesabından sevenleri ile paylaştı.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris te #1

    SEVGİLİDEN BİNLERCE BEĞENİ ALAN ÖPÜCÜK

    Şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü o anları, “Hadise, Paris'te” notuyla yayınladı.

    Bu kareler binlerce beğeni ve yorum aldı.

    “BENİM ADAMIM...”

    Dinçerler ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı.

    Birlikte çektikleri fotoğraflarını paylaşan genç iş adamı, “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun...” diye yazmıştı.

    Hadise ise Mehmet Dinçerler'in gönderisine, “Benim adamım...” yorumunu yapmıştı.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris te #2

    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris te #3

    Hadise ile Mehmet Dinçerler Paris te #4

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