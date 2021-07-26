Hadise ile Mehmet Dinçerler tatilde görüntülendi

Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, yeni aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler ile Tulum'a gitti.

Bir buçuk yıl birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan ve kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti.

TULUMDA AŞK

Çift, yine hayranları tarafından yakalandı. Hadise ve Dinçerler'in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.