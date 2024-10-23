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Haber Merkezi

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden Hadise, sahne kostümleri, açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Esas Oğlan dizisiyle anlaşan ve alacağı ücretle çok konuşulan Hadise'nin, bir de projenin yönetmeni olan Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

OYUNCULUĞU DA BEĞENİLDİ

İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise, ateşli sahneleriyle sosyal medyayı salladı. Hadise'nin ilk oyunculuk performansı izleyenlerden tam not aldı.

Hadise, dizide iflah olmaz bir romantik ve risk analisti Ceren karakterine hayat veriyor.

8 BÖLÜM İÇİN 10 MİLYON TL

Hadise'nin 8 bölümlük dizi için 10 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edilmişti.