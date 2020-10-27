Uzun saçlarını kestiren Hadise son halini Instagram hesabından paylaştı.

Son günlerde hem ablası hem de aşkıyla gündeme gelen Hadise imaj değişikliğine gitti.

SAÇLAR KISALDI

Son halini Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye beğeni yağdı. Hadise uzun kullandığı saçlarını kestirdi.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Ayrıldığı iddialarına fotoğrafla ile cevap veren Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Yıldırım, gönderisine "İyi ki doğdun" notunu düşmüştü.