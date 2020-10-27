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    Hadise imaj değişikliğine gitti

    Uzun saçlarını kestiren Hadise son halini Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 07:18
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    Hadise imaj değişikliğine gitti

    Son günlerde hem ablası hem de aşkıyla gündeme gelen Hadise imaj değişikliğine gitti.

    SAÇLAR KISALDI

    Son halini Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye beğeni yağdı. Hadise uzun kullandığı saçlarını kestirdi.

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    Ayrıldığı iddialarına fotoğrafla ile cevap veren Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Yıldırım, gönderisine "İyi ki doğdun" notunu düşmüştü.

    Hadise imaj değişikliğine gitti #1

    Hadise imaj değişikliğine gitti #2

    Hadise imaj değişikliğine gitti #3

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