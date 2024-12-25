Hadise izlemişti! Sinan Akçıl'dan performans videosu açıklaması geldi

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Hadise geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olmuştu.

Ünlü isim, Sinan Akçıl'la nasıl ayrıldığını isim vermeden anlatmıştı. Hadise, "Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. Onun da şarjı bitiyordu 'Alır mısın telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti. 'Birden bilgisayar her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim.

"PERFORMANS VİDEOSUNU İZLEDİM"

Kendisini çekmiş aynada çok fazla fotoğraf vardı. Aşırı fazla ayna pozları vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir video izledim. Bir performans videosu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." demişti.

Ünlü şarkıcı Hadise ile ayrılığı yeniden gündeme gelen 42 yaşındaki Sinan Akçıl, eski aşkıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hadise ile ilgili ise eski polemiklere değinen Akçıl, “O konu ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgürdür. Benim cevabım çok ağır olmadı.” dedi.

"KAPANDI O KONU"

Akçıl, “En son engellemişti beni, hala engelliyimdir herhalde. Konuşmamızın mümkün olacağını düşünmüyorum.” şeklinde yanıt verdi.

“Hadise’nin bahsettiği videodaki kişi ünlü mü?” sorusuna Akçıl “Aaa neler neler... Bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum, kapandı gitti.” dedi.