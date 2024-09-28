Haber Merkezi
Hadise, İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi.
İzmir'de hayranları için birbirinden özel ve güzel şarkılarını seslendiren Hadise, sahnesi boyunca da dans etti.
Güzel isim, cesur dansının yanı sıra verdiği pozlarla da geceye damga vurdu.
Hadise'nin özellikle sahnede bir dansçısıyla verdiği sarmaş-dolaş poz, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
FOTOĞRAFLARINDAN SERİ YAPTI
İzmir'de hayranlarıyla buluşan Hadise, sahnede çektirdiği fotoğrafları da hayranlarının beğenisine sundu.
"YAZ BİTMEMİŞ"
Hadise, sosyal medyada paylaştığı çok konuşulacak karelerine, "İzmir’de henüz yaz bitmemiş! Size kalbim eriyor!" notunu düştü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış