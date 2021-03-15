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    Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin keyfi yerinde

    Yürüyüşe çıkan Hadise ve Kaan Yıldırım, köpekleri Benek'le ayrı ayrı poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:24
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    Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin keyfi yerinde

    Geçtiğimiz yılın sürpriz birlikteliği Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, doludizgin devam ediyor. Aşkını sık sık sosyal medyadan haykıran ikili, güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıktı.

    KÖPEKLİ POZLAR

    Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen çift, köpekleri Benek ile çektirdikleri pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    AŞKINI KOLUNA DÖVDÜRTTÜ

    Hadise'nin son paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın adlarının baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürülmüştü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkat çekmişti.

    Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin keyfi yerinde #1Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin keyfi yerinde #2

    Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin keyfi yerinde #3

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