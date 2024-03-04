Hadise kırmızılar içerisinde! Pozlarıyla büyüledi En son kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile öpüşürken objektiflere yakalanan Hadise yine göğüslerini sergilediği pozuna düştüğü notla da olay oldu.

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Her şeyiyle olay olan ünlü isimlerden 38 yaşındaki Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekmişti.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç isimle samimi halleri sosyal medyayı sallamıştı.

Çocuk istiyor

Bu haberlerle gündemde olan Hadise, Bakü konserinde ise çocuk istediğini açıklamıştı.

Hadise şimdi de kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Not da olay

Göğüslerini ortaya çıkaran iddialı elbisesiyle poz veren Hadise, paylaşıma "Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var." notunu düştü.