Klibi erotik bulundu! Hadise şarkıda 20 sene önceki aşkını buldu

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri de şarkıcı Hadise...

Ünlü şarkıcı son günlerde yeni şarkısının sözleri ve klibiyle merak uyandırıyor.

Sosyal medya hesabında her anına yer veren Hadise'nin klibi ise büyük ses getirdi.

Klibi dikkat çekti

Yayınladığı tanıtımı izleyenleri şaşkına çeviren klip, fazla erotik bulundu.

Daha öncesinde de 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle bir klibi yayından kaldırılan Hadise'nin yeni klibi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bunun ardından Hadise şarkısı hakkında açıklama yaptı.

"20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adamı hatırladım"

Şarkının klibiyle adından söz ettiren Hadise, şöyle dedi:

Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın…Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim… Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi...



20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… 'Bana hiç aşık oldun mu' diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.