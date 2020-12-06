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- Hadise, makyajsız halini paylaştı
Hadise, makyajsız halini paylaştı
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin "İyi pazarlar" notuyla yayınladığı gönderi binlerce kişi tarafından beğenildi.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 23:38
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp, kendi evine geçti.
Kendisini evinde karantinaya alan Hadise, makyajsız pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
"İYİ PAZARLAR"
Kısacık kestirdiği saçları ile poz veren şarkıcı, gönderisine, "İyi pazarlar" notunu düştü.
Hadise'nin paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.