Hadise Mardin'e gitti! Pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü

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Ünlü olduğu günden beri sarı saçlarıyla bildiğimiz Hadise yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. Yeni fotoğrafını görenler adeta sevilen şarkıcıyı tanıyamadı.

SAÇLARINI BELÇİKA'DA BOYATIYOR

Saçları için bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelen Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" demişti.

MARDİN GEZİSİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hadise, Mardin'e gitti.

Instagram'da 14,8 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının Mardin tatilinden paylaştığı fotoğraflara sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Hadise Mardin karelerine, "Kalbim Mardin'de kaldı" notunu düştü.

Hadise'nin yeni pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.