Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.0197
-0.05%
Dolar
18.5848
0.05%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.771
-1.68%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Hadise, Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı

    Ünlü şarkıcı Hadise, şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise, Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı

    Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'i 5 ay sonra boşadı.

    Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, şimdi de eski eşine son paylaşımıyla gönderme yaptığı iddia edildi.

    'Mesajımı almıştır o'

    Konserden bir görüntü yayınlayan Hadise, yaptığı paylaşımda 'Mesajımı almıştır o' şarkısıyla eski eşine gönderme yaptı.

    Hadise, Mehmet Dinçerler e gönderme yaptı #1

    Hadise, Mehmet Dinçerler e gönderme yaptı #2


    Erzurum’da 20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü
    3. Sayfa

    Erzurum’da 20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü

    Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı
    Dünya

    Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir