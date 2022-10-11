Hadise, Mehmet Dinçerler'e gönderme yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise, şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e göndermede bulundu.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'i 5 ay sonra boşadı.

Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, şimdi de eski eşine son paylaşımıyla gönderme yaptığı iddia edildi.

'Mesajımı almıştır o'

Konserden bir görüntü yayınlayan Hadise, yaptığı paylaşımda 'Mesajımı almıştır o' şarkısıyla eski eşine gönderme yaptı.