Hadise Milano Moda Haftası'na katıldı! Defile tarzına beğeni yağdı Konser tarzıyla sürekli konuşulan şarkıcı Hadise, bu defa Milano Moda Haftası'nda yerini aldı.

Haber Merkezi

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da el atan Hadise, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de Milano'ya gitti. Ünlü şarkıcı, Milano Moda Haftası'na katıldı.

HADİSE'YE TAM NOT

Ünlü markaların defileleri izlemeye giden Hadise'nin siyahlar içindeki hali çok beğenildi. Ünlü isim siyah bol pantolon ve siyah gömlek kombinini siyah kemeri, siyah çantası ve siyah güneş gözlükleri ile tamamladı.

Saçlarını da sade bir şekilde toplayan ünlü ismin, sade tarzıyala takipçilerinden güzel yorumlar aldı.

Daha kırmızı renkte saten bir elbise giyen ünlü şarkıcı yine beğenileri topladı.