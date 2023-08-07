Hadise, sahne tarzında değişime gitti Ceket-gömlek takıma mini şort ekleyen Hadise, son konserindeki tarzıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

ensonhaber.com

En son bir markadan aldığı 20 milyon TL'lik reklam teklifini geri çeviren Hadise, şu sıralar tüm dikkatini sahnesine vermiş durumda.

Ünlü şarkıcı, önceki gün Kuşadası'nda konser verdi. Hadise, Valentino imzalı kıyafetiyle nefesleri kesti. 6 dansçısıyla sahnede bir an olsun durmayan Hadise kombiniyle de dikkat çekti.

Hadise'nin takımı

Gömlek, ceket ve kravat kombinini minicik şortla tamamlayan Hadise, hayranlarından tam not aldı.

Konserden kareler yayınlayan Hadise, "Kuşadası bana asla unutmayacağım bir gece yaşattınız!" notunu yazdı.