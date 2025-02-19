Hadise sahnede korku dolu anlar yaşadı! Hayranı sahneye atladı

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Hem şarkıları, hem tarzı, hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, gündemden düşmüyor.

Son dönemlerde Esas Oğlan'daki oyunculuğu ve sevişme sahneleriyle gündem düşmeyen Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla birlikte de dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle Melike Şahin'le olan diyalogları ve kıskandığına dair iddiaları ile konuşulmuştu.

ÇOK KORKTU

Ünlü şarkıcı Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı. Bir hayranı sahneye atladı ve Hadise'ye sarılmaya çalıştı.

Ünlü şarkıcı, ne yapacağını bilemedi, çığlık attı.