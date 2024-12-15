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Haber Merkezi

Hadise, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Esas Oğlan filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, son konserinde ise dansıyla adından söz ettirdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alan Hadise, söylediği şarkının yarısında merdivenlere yattı.

HAYRANLARINA YENİ GÖSTERİ SUNDU

Konserinde kısa ve gösterişli bir elbise tercih eden Hadise, yine gösterişli çizmelerle kombinini tamamladı. Yeni saç rengiyle hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı, bir süre sonra merdivenlerde yatarak dans etmeye başladı.

Merdivenlerde dans ettikten sonra şarkısını yine merdivenlerde oturarak söylemeye devam eden Hadise'nin yeni şovuna seyircisinden de alkış geldi.