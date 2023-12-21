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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise, konserlerine devam ediyor.
Boşandıktan sonra konserlerine hız veren ve daha cesurlaşan Hadise, dans şovlarıyla da büyülüyor.
Sahnesi için özel şovlar hazırlayın Hadise, dans ettiği yeni bir videoyu Instagram hesabından yayınladı.
Gören büyülendi
Hadise'nin dans videosunu gören hayran kaldı. Gittikçe zayıflayan güzel isim, yine cesur bir elbise tercih etti.
Güzel ismin dansını görenler, "Hadise yine kıvırdı" demekten kendisini alamadı ve yorum yağdırdı.
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