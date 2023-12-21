Hadise sahnede yine kıvırdı! Gören gözlerini alamadı Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, son olarak sahnede dans ettiği anları yayınladı.

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ensonhaber.com

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise, konserlerine devam ediyor.

Boşandıktan sonra konserlerine hız veren ve daha cesurlaşan Hadise, dans şovlarıyla da büyülüyor.

Sahnesi için özel şovlar hazırlayın Hadise, dans ettiği yeni bir videoyu Instagram hesabından yayınladı.

Gören büyülendi

Hadise'nin dans videosunu gören hayran kaldı. Gittikçe zayıflayan güzel isim, yine cesur bir elbise tercih etti.

Güzel ismin dansını görenler, "Hadise yine kıvırdı" demekten kendisini alamadı ve yorum yağdırdı.