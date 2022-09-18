Boşanma kararı alan Hadise, İstanbul konseri sırasında sahnede yüzük fırlattı. Hadise’nin bu eylemi yaparken söylediği “Prenses” şarkıcısı ise dikkat çekti.

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise, o karar sonrası ilk konserini de İstanbul’da verdi.

Yüzük fırlattı

Sahne için siyah mini bir takım tercih eden şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hadise’nin her şarkısı da, Dinçerler’e bir gönderme olarak yorumlandı…

Öyle ki “Prenses” adlı şarkıda Hadise, parmağında bulunan yüzüğü çıkardı ve fırlattı.

Hadise, sahnede yüzük fırlattı VİDEO

‘Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım’

Hadise’nin şarkıdaki “İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerini baskın bir şekilde dillendirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

3 milyonluk yüzük olduğu iddiası

Hayranları, o yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında şarkıcıya taktığı 3 milyon liralık yüzük olduğunu iddia etse de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

4 ayda zararı 6 milyon

Öte yandan iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda da zararının 6 milyon TL olduğu öğrenildi.