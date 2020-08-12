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Hadise, sahneyi özledi
Güzel popçu Hadise, konserde dinleyicileri ile buluştuğu o günleri özlüyor.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 07:29
Koronavirüs salgını nedeniyle dinleyicileri ile konserlerde buluşamayan Hadise, Instagram’dan özlemini dile getirdi.
Ünlü popçu konserde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, şöyle dedi:
"UMARIM YAKINDIR"
“Tam bir yıl önce bugün Harbiye’de birlikteydik. Endişe duymadığımız, hep birlikte şarkılar söylediğimiz, yan yana eğlendiğimiz konserler umarım yakındır. Ama unutmayın #ElbetBirGünBuluşacağız”