Hadise, sahneyi özledi

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Güzel popçu Hadise, konserde dinleyicileri ile buluştuğu o günleri özlüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dinleyicileri ile konserlerde buluşamayan Hadise, Instagram’dan özlemini dile getirdi.

Ünlü popçu konserde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, şöyle dedi:

"UMARIM YAKINDIR"

“Tam bir yıl önce bugün Harbiye’de birlikteydik. Endişe duymadığımız, hep birlikte şarkılar söylediğimiz, yan yana eğlendiğimiz konserler umarım yakındır. Ama unutmayın #ElbetBirGünBuluşacağız”