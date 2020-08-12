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    Hadise, sahneyi özledi

    Güzel popçu Hadise, konserde dinleyicileri ile buluştuğu o günleri özlüyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 07:29
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    Hadise, sahneyi özledi

    Koronavirüs salgını nedeniyle dinleyicileri ile konserlerde buluşamayan Hadise, Instagram’dan özlemini dile getirdi.

    Ünlü popçu konserde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, şöyle dedi:

    "UMARIM YAKINDIR"

    “Tam bir yıl önce bugün Harbiye’de birlikteydik. Endişe duymadığımız, hep birlikte şarkılar söylediğimiz, yan yana eğlendiğimiz konserler umarım yakındır. Ama unutmayın #ElbetBirGünBuluşacağız”

    Hadise, sahneyi özledi #1

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