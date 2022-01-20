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    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor

    Sevgilisinin aldığı tektaş yüzükle romantik bir paylaşım yayınlayan Hadise, altına 'Bölümümüz şimdi başlıyor' notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 00:05
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    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor

    Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evliliğe adım attı.

    TEKTAŞIYLA PAYLAŞIM YAPTI

    Sevgilisinin aldığı tektaş yüzükle romantik bir paylaşım yayınlayan Hadise, altına 'Bölümümüz şimdi başlıyor' notunu düştü.

    ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

    Instagram hesabından sevgilisiyle romantik anlarını yayınlayan Hadise, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Hadise'nin romantik anları VİDEO

    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor #1

    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor #2

    Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor #3


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