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- Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor
Sevgilisinin aldığı tektaş yüzükle romantik bir paylaşım yayınlayan Hadise, altına 'Bölümümüz şimdi başlıyor' notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 23:58
- Güncelleme : 21.01.2022 - 00:05
Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evliliğe adım attı.
TEKTAŞIYLA PAYLAŞIM YAPTI
Sevgilisinin aldığı tektaş yüzükle romantik bir paylaşım yayınlayan Hadise, altına 'Bölümümüz şimdi başlıyor' notunu düştü.
ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI
Instagram hesabından sevgilisiyle romantik anlarını yayınlayan Hadise, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Hadise'nin romantik anları VİDEO