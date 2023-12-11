Hadise, sosyal medyayı salladı: Kalça dansı büyük ilgi gördü Ünlü şarkıcı Hadise, sözlerinden sonra kalça dansıyla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser veren Hadise, konuşulmaya devam ediyor.

Sahne sonrası sosyal medyada son konser pozlarını göndermeli bir şekilde paylaşan Hadise, sözleriyle gündemdeyken iddialı tarzıyla ve yaptığı kalça dansı da dikkat çekti.

Transparan detaylara sahip kıyafetiyle çekinmeden hareket eden Hadise, adeta sosyal medyayı salladı.

"Anladık kalçan var"

Hadise'nin kalça dansına adeta yorum yağdı. Ünlü şarkıcıya; "Kadın şov üstü şov", "Her konser aynı sıktı", "Yeter Hadise anladık, kalçan var" yorumları geldi.