Hadise sosyal medyayı salladı! Kalça danslarından video yaptı Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, sahne videolarından oluşan bir reels hazırladı ve hayranlarının beğenisine sundu.

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ensonhaber.com

Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise, konserlerinde cesur dans hareketleri uyguluyor.

Özellikle kalça danslarıyla olay olan Hadise, bunu sosyal medyaya taşıdı. Yeni bir reels videosu paylaşan Hadise, kalça danslarına yer verdi.

Güzel ismin son reels videosu, hayranları tarafından izlenme rekoru kırdı.

Hadise büyüledi

Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kalça dansıyla olay olan Hadise, bunu reels videosu olarak paylaştı.

Hadise'nin kalça danslarının yer aldığı video, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.