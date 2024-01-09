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Hadise tranparan mayosuyla dans etti! Ateşli hallerine yorum yağdı

Hadise tranparan mayosuyla dans etti! Ateşli hallerine yorum yağdı Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı seven ünlü şarkıcı Hadise, ateşli dansıyla yine olay oldu.