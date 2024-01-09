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Açıklamalarıyla, dansıyla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise, bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
"Ayyaş" dansı
Ünlü isim, Edis ile Baran Mengüç'ün yeni şarkısı "Ayyaş" şarkısında süzülerek dans etti.
Ünlü şarkıcı, dans ettiği videoya "Sen oyna kadınım" yazdı
Transparan mayosuyla kamera karşısına geçen Hadise, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Yorum yağdı
Ünlü şarkıcının videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Videoya alev ve kalp emojileri bırakıldı.
Hadise'nin dansına; 'Çok ateşlisin', Dişil enerjinin vücut bulmuş hali', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.
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