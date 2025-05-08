Hadise, Usher ile buluştu! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

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Konser performaslarıyla sık sık gündem olan şu aralar yurt dışı sahnelerine ağırlık veren Hadise son paylaşımıyla olay oldu.

Güzel şarkıcı, R&B'nin usta ismi Usher ile samimi halleri bir hayli dikkat çekti. Güzel sanatçının sarı kıyafeti de hayranlarından tam not aldı.

Karelerini peş peşe Instagram hesabından paylaşan Hadise, binlerce beğeni aldı. Hadise'nin fotoğraflarının yanı sıra yazdığı not da dikkatleri çekti:

"KENDİ ROLÜNÜ YARAT"

"Başkaları ile aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat."