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    Hadise ve Demet Özdemir'in benzer tarzı

    Derin yırtmaçlı benzer elbiselerden giyen Hadise ve Demet Özdemir, hayranlarının beğenisini toplarken, fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 10:01
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    Hadise ve Demet Özdemir'in benzer tarzı

    4 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Hadise, sahneden inmiyor.

    Ünlü şarkıcı adeta konserden konsere koşuyor.

    Hafızalara kazınan Ankara konseri

    Özel hayatını bir kenara bırakarak sadece işine odaklandığını sık sık dile getiren şarkıcının Ankara konseri, hala çok konuşuluyor.

    Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesi ile hayranlarının beğenisini toplayan Hadise, konserden bazı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    31 bin 500 TL harcadı

    Bazı sayfalar Hadise’nin konser stilini mercek altına aldı.

    Buna göre; güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenildi.

    Hadise ve Demet Özdemir in benzer tarzı #1

    Demet, 46 bin 580 TL verdi

    Hadise'den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi.

    Özdemir'in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.

    Hadise ve Demet Özdemir in benzer tarzı #2

    İki güzel karşılaştırıldı

    Sosyal medya kullanıcıları da iki güzelin tarzlarını karşılaştırdı.

    Bazı yorumlar da dikkat çekti.

    Hadise ve Demet Özdemir in benzer tarzı #3

    "Hadise bambaşka bir seviye"

    Şarkıcının konser tarzını öve öve bitiremeyenler; "Hadise'nin elbisesi daha klastı", "Hadise bu elbiseyle bütünleşti resmen", "Hadise bambaşka bir seviye" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Hadise ve Demet Özdemir in benzer tarzı #4

    "Demet çok şık olmuş"

    Demet Özdemir’in tarafını seçenler de "Demet kesinlikle daha iyi", "Demet çok şık olmuş", "Demet'te çok zarif ve alımlı durmuş" gibi değerlendirmeler yaptı.


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