Hadise ve Demet Özdemir'in benzer tarzı

Derin yırtmaçlı benzer elbiselerden giyen Hadise ve Demet Özdemir, hayranlarının beğenisini toplarken, fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekti.

4 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Hadise, sahneden inmiyor.

Ünlü şarkıcı adeta konserden konsere koşuyor.

Hafızalara kazınan Ankara konseri

Özel hayatını bir kenara bırakarak sadece işine odaklandığını sık sık dile getiren şarkıcının Ankara konseri, hala çok konuşuluyor.

Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesi ile hayranlarının beğenisini toplayan Hadise, konserden bazı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

31 bin 500 TL harcadı

Bazı sayfalar Hadise’nin konser stilini mercek altına aldı.

Buna göre; güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenildi.

Demet, 46 bin 580 TL verdi

Hadise'den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi.

Özdemir'in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.

İki güzel karşılaştırıldı

Sosyal medya kullanıcıları da iki güzelin tarzlarını karşılaştırdı.

Bazı yorumlar da dikkat çekti.

"Hadise bambaşka bir seviye"

Şarkıcının konser tarzını öve öve bitiremeyenler; "Hadise'nin elbisesi daha klastı", "Hadise bu elbiseyle bütünleşti resmen", "Hadise bambaşka bir seviye" şeklinde yorumlarda bulundu.

"Demet çok şık olmuş"

Demet Özdemir’in tarafını seçenler de "Demet kesinlikle daha iyi", "Demet çok şık olmuş", "Demet'te çok zarif ve alımlı durmuş" gibi değerlendirmeler yaptı.