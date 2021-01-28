Hadise ve Kaan Yıldırım’dan barışma sonrası ilk fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde ayrılığa dayanamayan ve barıştıklarını söyleyen Hadise, sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Hadise, 2020 yılında yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Instagram hesabından açıklama yapan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIĞA DAYANAMADI

Ancak çift, ayrılığa fazla dayanamadı.

Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını duyuran şarkıcı, “Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz.” dedi.

İLK KARE GELDİ

Buzları eriten aşıklardan barışma sonrası ilk fotoğraf da geldi. Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım’a sarıldığı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.