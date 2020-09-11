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    Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni poz

    Aradığı aşkı Kaan Yıldırım'da bulan Hadise, aşk fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 12:53
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    Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni poz

    Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda ilan etmişlerdi.

    Sosyal medyadan sürekli fotoğraf paylaşan aşıklardan yeni fotoğraf geldi.

    BEBEK KISKANDI

    Sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek için açtığı sosyal medya hesabından başka bir köpekle yeni karelerini paylaşan Hadise altına, Benek’in ağzından “Biraz kıskanmış olabilirim.” notunu düştü.

    Hadise ve Kaan Yıldırım dan yeni poz #1

    Hadise ve Kaan Yıldırım dan yeni poz #2

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