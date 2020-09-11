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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni poz
Aradığı aşkı Kaan Yıldırım'da bulan Hadise, aşk fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 12:53
Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda ilan etmişlerdi.
Sosyal medyadan sürekli fotoğraf paylaşan aşıklardan yeni fotoğraf geldi.
BEBEK KISKANDI
Sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek için açtığı sosyal medya hesabından başka bir köpekle yeni karelerini paylaşan Hadise altına, Benek’in ağzından “Biraz kıskanmış olabilirim.” notunu düştü.