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    Hadise ve Mehmet Dinçerler el ele

    Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, İstanbul'da bir mekandan çıkarken sevgilisiyle el ele görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:22
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler el ele

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden 2 yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

    İSTANBUL'A DÖNDÜLER

    Bodrum ve Tulum tatillerinde görüntülenen çift, bu sefer de İstanbul'da objektiflere takıldı. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

    HEMEN ARABAYA BİNDİ

    Mekandan ele ele çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Karşısında basın mensuplarını görünce sevgilisinin elini bırakan Hadise, hızla arabaya bindi.

    Instagram hesabından yeni aşkıyla ilgili bir paylaşım yapmayan Hadise, yeni ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya karar verdi.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler el ele #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler el ele #2

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