Hadise ve Murat Boz New York'ta şov yaptı! Performansları büyük alkış aldı Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta birlikte sahne alan Hadise ve Murat Boz'un düet yaptığı anlar büyük alkış topladı.

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Bir dönem O Ses Türkiye'de beraber jürilik yapan ve birbirlerine çok yakıştırılan Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel New York'ta sahne aldı.

Sahneye birlikte çıkan ikilinin düet yaptığı anlar salondan büyük alkış aldı.

"Nerdesin Aşkım"

Hadise ve Murat Boz 6 yılın ardından beraber sahne alıp düet yaptı. Hadise ve Murat Boz, performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İkilinin "Nerdesin Aşkım" şarkısıyla düeti ise seyirciden büyük alkış aldı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılacak konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlandı fakat teknik aksaklıklar nedeniyle konser bu aya ertelenmişti. Murat Boz, geçen ay New York'ta vereceği konserden bahsederek, "Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.