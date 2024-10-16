Hadise ve Şenol Sönmez aşkından ilk kare geldi

Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin son zamanlarda adı birçok ünlüyle anılıyordu. Bu isimler arasında özellikle Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk oldukça sık konuşuldu.

Ancak ünlü şarkıcının hayatında başka biri var. “Esas Oğlan” adlı dizide Seda Bakan’la birlikte başrolü üstlenen Hadise’nin, gönlünü projenin yönetmeni Şenol Sönmez’e kaptırdığı konuşuluyordu.

BÜYÜK AŞKTAN İLK KARE

Ünlü şarkıcı ile yönetmen, aşk haberlerinin ardından ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi.

Hadise, Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filmi için Soho House’da düzenlenen ön izleme etkinliğine Şenol Sönmez’le katıldı.

Filmi yan yana izleyen iki isim, birlikte görüntü vermemek için gecenin sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı.