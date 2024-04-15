Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili karelerine beğeni yağdı

ensonhaber.com
Popüler şarkıcılardan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girmiş ancak mutlu olamamıştı. Ünlü çiftin evliliği sadece 5 ay sürdü.
"Bizde bir kitap iki kere okunmaz"
Şarkıcı, boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz." diyerek yalanlamıştı.
Son zamanlarda adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen şarkıcı, deniz sezonunu açtı.
Sosyal medya hesabından peş peşe sıraladığı bikinili pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış