Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili karelerine beğeni yağdı Özel hayatıyla, sahnesiyle ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, deniz sezonunu açtığını duyurdu.

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Popüler şarkıcılardan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girmiş ancak mutlu olamamıştı. Ünlü çiftin evliliği sadece 5 ay sürdü.

"Bizde bir kitap iki kere okunmaz"

Şarkıcı, boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz." diyerek yalanlamıştı.

Son zamanlarda adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen şarkıcı, deniz sezonunu açtı.

Sosyal medya hesabından peş peşe sıraladığı bikinili pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.