Hadise, yeni şarkısının kapak fotoğrafını paylaştı

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Hadise, ilk kez kamera karşısına geçtiği diziden umduğunu bulamadı.

Dizisi kötü bir oran alan Hadise, şarkı çalışmalarına hız verdi.

Ünlü isim çıkardığı yeni albümü, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla duyurdu.

2 gün önce kalçasındaki dövmeyi paylaşan Hadise'den son olarak daha cesur bir poz geldi.

"BU GİDİŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.

TARZI DİKKATİ ÇEKTİ

Oldukça cesur bir karesini paylaşan Hadise'nin tarzı dikkati çekerken, şarkısının çıkacağı saati de duyurdu.