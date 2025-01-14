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Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile romantik pozunu paylaştı

Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile romantik pozunu paylaştı Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir başrol olduğu dizisinin setinde yakınlaştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşıyor.