Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile romantik pozunu paylaştı

Haber Merkezi
'Esas Oğlan' dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan şarkıcı Hadise, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
YENİ AŞK
İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise, sevgilisiyle romantik bir paylaşım yaptı. Yayınladığı kareye Ferdi Özbeğen - Satmışım Anasını şarkısını ekledi.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile basına kapalı bir törenle nikah masasına oturan Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüş çift 5 ay içinde boşanma kararı almıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış