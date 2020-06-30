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Hadise, zayıfladı
Gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Hadise'ye, aşk yaradı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 14:34
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki Hadise, karantina döneminde adeta eridi.
8 KİLO GİTTİ
Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti.
Pandemi döneminde spor ve diyeti aksatmayarak 8 kilo kaybeden Hadise, beğeni topladı.