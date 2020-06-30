Dolar
6.855
0.0043%
Euro
7.6752
-0.419%
Altın
1767.63
-0.291%
Borsa
116740.76
0.7749%
G. Altın
389.709
-0.2577%
Bitcoin
62863.57
-0.6627%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Hadise, zayıfladı

    Gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Hadise'ye, aşk yaradı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 14:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hadise, zayıfladı #1

    Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki Hadise, karantina döneminde adeta eridi.

    8 KİLO GİTTİ

    Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti.

    Pandemi döneminde spor ve diyeti aksatmayarak 8 kilo kaybeden Hadise, beğeni topladı.

    Hadise, zayıfladı #2

    Görüş Bildir