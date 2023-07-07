Hadise, zayıfladı Bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, verdiği kilolarla dikkat çekti.

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Şarkıları kadar özel hayatı ve paylaşımlarıyla da konuşulan Hadise, gündemden düşmüyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen fakat 5 ay sonra ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, konserlerinden kalan boş zamanlarını tatilde geçiriyor.

Fazla kilo kalmadı

Hadise bu sefer bikini üzerine gömlek giyip ayna önüne geçti. Hadise'nin makyajsız ve bikinili paylaşımında kilo verdiği gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının kusursuz fiziğine yorum yağdı.