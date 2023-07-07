Hadise, zayıfladı
ensonhaber.com

Şarkıları kadar özel hayatı ve paylaşımlarıyla da konuşulan Hadise, gündemden düşmüyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen fakat 5 ay sonra ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, konserlerinden kalan boş zamanlarını tatilde geçiriyor.

Fazla kilo kalmadı

bu sefer üzerine gömlek giyip ayna önüne geçti. Hadise'nin makyajsız ve bikinili paylaşımında verdiği gözlerden kaçmadı.

Hadise, zayıfladı

Ünlü şarkıcının kusursuz fiziğine yorum yağdı.