Hadise İzmir'de: Kalça dansı olay oldu Konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise'nin minili dans şovuna yorum yağdı.

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ensonhaber.com

29 Ekim'de verdiği konser için Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini tasarlatan ünlü şarkıcı Hadise, dün İzmir'deydi. İzmirli hayranlarıyla bir araya gelen Hadise yine sahnede coştu.

Konserlerinde seksi kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı, altın rengi parlak mini bir elbise tercih etti.

Dansı gündem oldu

Cesur dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, konser görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Hadise'nin dansı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hadise'nin dansına yorum yağdı.