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- Hadise'den 37'nci yaş günü kutlaması
Hadise'den 37'nci yaş günü kutlaması
- Haber Merkezi
- 23.10.2022 - 13:18
Ünlü şarkıcı Hadise'nin, nisan ayında dünyaevine girdiği Mehmet Dinçerler ile boşanma serüveni, haftalarca gündemdeki yerini korumuştu.
Hadise'nin evliliği süresince baskı gördüğü öne sürülürken, boşanma sürecinde Mehmet Dinçerler ile ilgili ilginç iddialar da ortaya atılmıştı.
5 aylık evliliği tek celsede son bulan Hadise, sahnede ağladığı görüntülerinin üzerinden zaman geçerken, adeta küllerinden doğdu.
37'nci yaş gününü sevdikleri ile kutlayan Hadise, kıyafetinin yanı sıra organizasyonla da dikkat çekti.
Doğum gününden geriye kalan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin, kendine notu ise gündem oldu.
"Olağanüstü bu kadın benim"
Hadise, doğum günü karelerini, "İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notuyla paylaştı.
İşte o paylaşım...