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Hadise'den 37'nci yaş günü kutlaması

Hadise'den 37'nci yaş günü kutlaması

Mehmet Dinçerler ile boşanma sürecinde fazlaca yıprandığı öne sürülen Hadise, 37'nci yaş gününü "İyi ki doğdun ben. Olağanüstü bu kadın benim" notu ile paylaştı.