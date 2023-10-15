Hadise'den cesur paylaşımlar! Sosyal medyayı salladı

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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Sevmiyor şarkısına klip çekti.
Klibe dair kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Hadise'nin cesur tercihleri ise çok konuşuldu.
Çıplak pozlar geldi
Hadise "Sevmiyor" notuyla paylaştığı son pozlar sayesinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Cesur kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olan Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le barıştığı iddia edildi.
Konserinde hakkındaki barışma iddiasına değinen Hadise ise "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek gönderme yaptı.
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