Hadise'den cesur paylaşımlar! Sosyal medyayı salladı Sosyal medya hesabından "Sevmiyor" klibinde çektirdiği kareleri yayınlayan Hadise, hayranlarını cesur tercihiyle büyüledi.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Sevmiyor şarkısına klip çekti.

Klibe dair kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Hadise'nin cesur tercihleri ise çok konuşuldu.

Çıplak pozlar geldi

Hadise "Sevmiyor" notuyla paylaştığı son pozlar sayesinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cesur kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olan Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le barıştığı iddia edildi.

Konserinde hakkındaki barışma iddiasına değinen Hadise ise "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek gönderme yaptı.