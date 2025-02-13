Hadise'den cüretkar poz! Kalçasındaki dövmeyi gösterdi

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Hadise'nin, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol aldığı 'Esas Oğlan', 8 bölümlük yapımıyla izleyici beklentilerini karşılayamayarak IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan aldı. Dizi, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in (1,3 puan) ardından en kötü ikinci dijital platform dizisi olarak kayıtlara geçti.

Diziden beklediğini alamayan Hadise, müziğine ağırlık vermeye devam etti.

"BU GİDİŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

Hadise, yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını olay bir pozla duyurarak geceye bombasını bıraktı.

Hadise, Instagram hesabından kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok." ifadelerini kullandı.