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Son zamanlarda sosyal medyaya koyduğu fotoğraflar ve aşk hayatıyla adından söz ettiren Hadise, bu defa açıklamalarıyla gündeme geldi.

Youtube üzerinden PurpleHej programına konuk olan Hadise, fanı olduğu diziyi açıkladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti fanı olduğunu söyleyen Hadise, şu ifadeleri kullandı;

Kızılcık Şerbeti'ni yorumladı

Kızmasınlar ama herkes gibi ben de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Bu dizide özellikle süre beni rahatsız etmiyordu.



Ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bir şey bana bir tık fazla gelince, inandırıcılık azalınca soğuyorum projeden. Tekrar dönebilirim ama soğuyorum.



Yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri.