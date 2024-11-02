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Ünlü isim gündemden düşmüyor...

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen yıldız, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.

DİLBER'E GÖNDERME YAPTI

Doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, ünlü dizi karakteri "Dilber"e gönderme yaptı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞDI

İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber karakterine gönderme yapan şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.

ESAS OĞLAN HAKKINDA

Ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor.

Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.