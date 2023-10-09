Hadise'den güldüren paylaşım Her hareketi olay olan Hadise, sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili paylaşım yaptı.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden Hadise, geçtiğimiz gün Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda çıktığı konserde annesi Gülnihal Açıkgöz'den bahsederken sesi titreyen ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Hadise sahnede "Ben hayatımda ne yaptıysam annem için yaptım. Önce o, sonra ben. Bu hep böyle olacak. Annecim seni çok seviyorum, iyi ki varsın" demişti.

“Hayatın sillesini yemişimdir “

Sosyal medyada aktif olan Hadise, son yaptığı paylaşımla güldürdü. Hadise, koltukta uzandığı kareyi “Hayatın sillesini yemişimdir “ yazdı.

Evliliği beş ay

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği sadece beş ay sürmüş, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.