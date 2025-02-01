Hadise'den ihraç edilen teğmenlere destek: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yüzlerce yeni mezun teğmen kılıç çekerek yemin etmiş ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atmıştı.

Bu olayın ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, 5 teğmen ve 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Teğmenlere ilk sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Özel'in ardından kılıçlı yemine katılan teğmenleri savunan kişilerin arasında Hadise de yerini aldı.

TEĞMENLERİ SAVUNDU

Teğmenlerin emre itaatsizlikten aldığı cezayı eleştiren Hadise, sosyal medyada konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü." ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Teğmenlerin Atatürk'ün mirasına sahip çıktığı için cezalandırıldığını ima eden Hadise, paylaşımında şu cümlelere yer verdi: