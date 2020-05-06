Hadise'den Kaan Yıldırım'a kestane sürprizi

Şarkıcı Hadise, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Kaan Yıldırım'a sürpriz yaptı.

Sokağa çıkma yasağından önce evin eksiklerini tamamlayan Hadise, ilk başka aşkı Kaan Yıldırım'ın sevdiği yiyecekleri alıyor.

KAAN'I BESLİYOR

Sevgilisini evinde en iyi şartlarda ağırmak isteyen Hadise'nin Yıldırım'ın çok sevdiği kestaneden iki koli sipariş verdiği öğrenildi.

Karantinası aşk dolu geçen ünlü şarkıcı, yakın çevresine sürekli çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

AŞKINA ŞARKILAR GÖNDERİYOR

34 yaşındaki şarkıcı, son olarak VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen’in 'Leila' adlı parçasını dinlediği anları paylaşmıştı. Şarkıya eşlik eden Hadise'nin, "Dünya bir yana sen bir yana" sözlerini söylerken yaptığı vurgu, "Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor" dedirtmişti.